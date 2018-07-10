Керівник Регламентного комітету вважає "нульовою" ймовірність закриття для ЗМІ кулуарів Ради

Перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник переконаний, що народні депутати бояться за свою репутацію, а тому зацікавлені у позитивному ставленні до них засобів масової інформації.

Перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник вважає “нульовою” ймовірність ухвалення депутатами рішення про закриття журналістам доступу до кулуарів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пинзеник сказав у коментарі журналістам щодо відповідної ініціативи та відповідаючи на запитання щодо ймовірності ухвалення такого рішення.

“Ймовірність нульова. Ніякого такого рішення, я думаю, навіть на обговорення ставитися не буде”, - сказав Пинзеник.

Він додав, що “депутати дуже бояться за свою репутацію, вони зацікавлені у хорошому ставленні засобів масової інформації”.

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“Я належу до меншої кількості народних депутатів, які не надто прагнуть до щоденного спілкування з пресою. А більшість прагнуть... Тому в цьому плані можете не переживати. Задля цього вони будуть готові «розп’яти» кого завгодно. І Регламентний комітет, і будь-якого посягача на свободу слова”, - сказав Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.