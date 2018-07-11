В НАТО заявляють про невизнання анексії Криму Росією - декларація

В Альянсі закликали РФ допустити на півострів міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації з правами людини в Криму.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) заявляють, що не визнавали і не визнаватимуть анексії українського півострова Крим Російською Федерацією.

Про це йдеться декларації, яка була ухвалена під час саміту НАТО у Брюсселі за участі голів держав і урядів країн-членів Альянсу.

«Ми рішуче засуджуємо незаконну і протиправну анексію Криму Росією, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати. Дискримінація проти кримських татар та членів інших місцевих спільнот повинна припинитися», - наголошується у документі.

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У декларації зазначається, що міжнародні моніторингові організації мають отримати доступ до півострова з метою моніторингу ситуації з правами людини.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили проти Росії санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.