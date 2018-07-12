Нардеп Міщенко закликав власників авто на «єврономерах» пікетувати будинок Гройсмана

За словами нардепа, всі повноваження і усі механізми вирішити ситуацію з автомобілями на «єврономерах» є в Кабінету Міністрів.

Стовідсотково відповідальність за не вирішення питань власників авто на «єврономерах» лежить на діючому прем’єр-міністрові Володимирі Гройсмані.

Про це заявив народний депутат Сергій Міщенко.

За його словами, «всі повноваження і усі механізми вирішити ситуацію з автомобілями на «єврономерах» є в Кабінету Міністрів. Тому вся відповідальність за ситуацію, що виникла, лежить на Володимиру Гройсману».

«На жаль, Кабінет Міністрів палець об палець не стукнув, щоб вирішити це питання. Більше того, прем’єр заявив, що якщо йому дадуть повноваження, він за один місяць врегулює це питання у справедливий спосіб. Тому, я хочу нагадати прем’єр-міністру: законопроект про надання йому таких повноважень зареєстрований ще 4 червня під номером 8427 і лежить в шухляді у Парубія», - сказав Сергій Міщенко.

«Все це затягування часу й шантаж власників «євроавто». Тому я звертаюся до керівників акції «Автоєвросила»: не потрібно блокувати центр Києва й створювати незручності для мільйонів ні в чому не винних громадян. Потрібно пікетувати палаци прем’єра та інших чиновників, - переконаний Сергій Міщенко. - Вони за 10-метровими парканами у своїх палацах, а звідти на дорогих "Мерседесах" уже планують відпочинок на «Мальдівах» та «Карибах». Причому - розпустивши парламент на канікули. І плювати вони хотіли на проблеми простих людей» - зауважив політик.