В Україні заблокують ще 180 сайтів (список)

Лист СБУ провайдерам містить список із 180 ресурсів, які потрібно заблокувати.

Служба безпеки України почала розсилати українським провайдерам припис із вимогою відключити доступ до 180 інтернет-ресурсів.

Повний список санкційних сайтів і приклад листа, який силовики розсилають провайдерам, опублікувало видання UBR.ua.

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У тексті листа від імені СБУ зазначається, що заблокувати інтернет-ресурси необхідно в рамках виконання рішення РНБО про введення санкцій від 2 травня 2017 року, введенного в дію указом президента України від 14 травня 2018 року.

"Рішенням РНБО України розширено використання такого виду санкцій, як блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів. (...) з метою запобігання загроз інформаційній безпеці України просимо вжити заходи, спрямовані на виконання рішення РНБО в частині блокування доступу до ресурсів", - говориться в тексті листа СБУ до інтернет-провайдера.

Лист містить додаток на 4 сторінках зі списком із 180 ресурсів, які потрібно заблокувати.

Джерело: ubr.ua

Як відзначає видання, більшість сайтів зі списку - "сміттєві" веб-ресурси, що використовуються для пропаганди "ЛДНР". Є там також платіжна система WebMoney та інші відомі сайти.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня РНБО України ввела санкції щодо юридичних та фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також продовжив дію санкцій, застосованих у попередні роки.