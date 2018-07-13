Друг Порошенка приймає у своєму офісі власників енергобізнесу – ЗМІ (відео)

За словами журналістів, їм вдалося зафіксувати, як до будівлі, де розташований офіс Ігора Кононенка, за короткий проміжок часу приїжджали одразу три бізнесмени з інтересами в енергетичній сфері.

Близький товариш і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко у себе в офісі регулярно проводить зустрічі з власниками енергетичного бізнесу України.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Схеми", який спільно ведуть "Радіо Свобода" і телеканал "UA:Перший".

За словами журналістів, їм вдалося зафіксувати, як до будівлі, де розташований офіс Кононенка, за короткий проміжок часу приїжджали одразу три бізнесмени з інтересами в енергетичній сфері.

Перший – це Віталій Кропачов, який за останні кілька років спромігся вирости з рівня донбаського бізнесмена до бізнесмена національного масштабу, йдеться у розслідуванні.

"Зокрема, українські ЗМІ неодноразово стверджували, що Кропачов став контролювати роботу декількох вугільних шахт та вугільнозбагачувальних фабрик, які раніше входили до сфери впливу "сім’ї" президента-втікача", - зазначають журналісти.

Другий – донедавна російський, а тепер український бізнесмен Павло Фукс. Починаючи з 2015 журналісти почали писати про перехід під його контроль низки українських компаній, якими раніше володіли посадовці часів Януковича. Зокрема, мова про бізнес, пов’язаний з видобутком газу з українських надр.

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За інформацією джерел, під його контролем на ринку опинилася компанія Golden Derrick, яка раніше належала міністру енергетики часів Януковича Едуарду Ставицькому.

І третій бізнесмен, який приїжджав до офісної будівлі, – колишній народний депутат Анатолій Шкрібляк. За спостереженнями "Схем", туди його завів чоловік, чия родина, схоже, має дружні стосунки з родиною Кононенка – Сергій Міщенко. Раніше він працював в МВС часів Віталія Захарченка, а згодом – у Державній фіскальній службі.

Журналісти кажуть, що звернулися за коментарями до усіх бізнесменів.

За їхніми словами, Фукс спочатку сказав, що не пам’ятає цієї зустрічі, а потім припустив, що міг бути у спортзалі "5 елементу" – клубу, який межує з офісним приміщенням. Водночас, як перевірили потім журналісти, проходу з офісу до спортивного клубу немає, там окремий вхід.

Кропачов відповів, що не зустрічався з Кононенком, а за номером Шкрібляка відповів чоловік, який представився помічником і пообіцяв передати питання бізнесмену, щойно той повернеться з відпустки.

"Схеми" скаржаться, що не змогли поспілкуватися і з самим Кононенком - в кулуарах парламенту журналісти його не бачили, зв’язатися телефоном, через SMS та Facebook також не вийшло.

"Усі ці контакти не схожі на випадкові і говорять радше на підтвердження тези, що саме Ігор Кононенко в оточенні президента курує одну з найбільш грошовитих сфер – сферу енергетики, – контролюючи державні органи влади, до компетенції яких належить ухвалення рішень, від яких цей бізнес залежить", – йдеться у розслідуванні.