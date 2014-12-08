Гройсман розраховує закрити завтрашнє засідання Ради до обіду

11:50, 08 грудня 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що завтра парламент працюватиме у пленарному режимі лише на ранковому засіданні.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час Погоджувальної ради.

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”Завтра ми проведемо з вами, скоріш за все... ранкове засідання, а далі інтенсивно продовжимо працювати в комітетах: вівторок — друга половина дня, середа. Для того, щоб усе те, що буде напрацьовано у середу на вечір, на четвер внести у залу Верховної Ради для розгляду і прийняття”, - сказав Гройсман.

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