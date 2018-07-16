Аваков озвучив "червоні лінії" у стратегії деокупації Донбасу

Державний кордон України має бути повністю підконтрольний ДПСУ уздовж всієї лінії, наголосив Аваков.

Сьогодні, 16 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив так звані "червоні лінії" у запропонованій ним Стратегії деокупації Донбасу "Механізм малих кроків".

Це, як йдеться у повідомленні на сайті МВД, - принципові положення, які визначають ті інтереси України, щодо яких компроміси неприпустимі, а суперечки недоцільні.

Так, Аваков наголосив, що не можуть бути предметом дискусії наступні положення:

- зміна державного устрою України, у тому числі не можна ставити питання про перехід до федеративного устрою;

- державний кордон України має бути повністю підконтрольний Державній прикордонній службі України уздовж всієї лінії. "Блакитні шоломи" (миротворці ООН) міжнародної миротворчої місії є лише гарантією забезпечення такого контролю і спостерігачами, які моніторять відсутність провокацій зі сторони РФ;

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- мешканці деокупованих територій Донбасу є громадянами України, що перебувають у сфері юрисдикції Української юстиції та підпорядковуються законам України. Згідно з Конституцією України, "в Україні існує єдине громадянство". Закон "Про громадянство" визначає: "якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України";

- не може бути предметом дискусії стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО.

Глава МВС також наголосив, що легітимізація анексії Криму також не має бути предметом обговорення.

"Ми вам повернемо окуповані території Донбасу в обмін на легітимізацію анексії Криму" – неприйнятно! Тут не може бути жодних поступок! Нема про що розмовляти!", - зауважив Аваков.

Також він додав, що амністія не може бути застосована до осіб, що вчинили тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у МВС представили Стратегію відновлення цілісності України і деокупації Донбасу "Механізм малих кроків", вона передбачає поетапну реінтеграцію окупованих територій.