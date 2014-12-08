Чубаров і Джемілєв беруть участь у роботі Європарламенту

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Рефат Чубаров. "8, 9, 10 грудня – робота в Європарламенті (Брюссель). Приїхали разом з Мустафа-ага. Насичена програма, підготовлена спільно з керівництвом Європейської народної партії (найбільша фракція у Європарламенті)", – написав Рефат Чубаров.

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До цього лідери кримських татар брали участь у щорічній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яка проходила 4-5 грудня у швейцарському місті Базель.

Напередодні в ОБСЄ закликали так звану "владу" Криму дотримуватися прав людини, зокрема, меншин, розслідувати повідомлення про такі порушення і гарантувати для міжнародної спільноти доступ на півострів.