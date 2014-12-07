Кримські татари пригрозили Путіну соціальним вибухом

Як передає Крим.реалії, учасники акції відстоюють права людей, що стоять "на галявинах протесту в Криму", та чиї інтереси не враховує самопроголошена влада півострова.

Зокрема у листі згадується депортація кримських татар у радянські часи. Як зазначив один із активістів Гемеджи Сайдамет, вже кілька місяців громада домагається, щоб у законопроектах, які сьогодні продукує "Держрада" Криму, враховувалися інтереси людей, які стоять на галявинах протесту.

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"На цих галявинах стоять люди різних національностей. Значною мірою це кримські татари, але слов'ян теж не мало, вірмен, греків, болгарів", - зазначив він.

"Ми анонсуємо звернення до Путіна – лист до нього, щоб він особисто взяв це питання під контроль. Тому що земельне питання у Криму дуже серйозне, і якщо воно не буде вирішене у форматі інтересів цих людей, тут може бути соціальний вибух", - зазначив Сайдамет.