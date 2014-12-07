Кримські татари пригрозили Путіну соціальним вибухом
Під Сімферополем кримськотатарські активісти обговорили текст листа президенту Росії Володимиру Путіну, який анексував Крим минулої весни.
Як передає Крим.реалії, учасники акції відстоюють права людей, що стоять "на галявинах протесту в Криму", та чиї інтереси не враховує самопроголошена влада півострова.
Зокрема у листі згадується депортація кримських татар у радянські часи. Як зазначив один із активістів Гемеджи Сайдамет, вже кілька місяців громада домагається, щоб у законопроектах, які сьогодні продукує "Держрада" Криму, враховувалися інтереси людей, які стоять на галявинах протесту.
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"На цих галявинах стоять люди різних національностей. Значною мірою це кримські татари, але слов'ян теж не мало, вірмен, греків, болгарів", - зазначив він.
"Ми анонсуємо звернення до Путіна – лист до нього, щоб він особисто взяв це питання під контроль. Тому що земельне питання у Криму дуже серйозне, і якщо воно не буде вирішене у форматі інтересів цих людей, тут може бути соціальний вибух", - зазначив Сайдамет.