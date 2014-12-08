Некомфортний курс в 16 гривень

17:40, 08 грудня 2014
Політика
0 0

Курс 16 гривень за долар навряд чи можна назвати «комфортним» для банківського сектору України, адже близько  40% активів і 50% зобов’язань деноміновані в іноземній валюті.

Стрімка девальвація гривні призводить до подвійних ризиків. З одного боку, необхідно обслуговувати вдвічі більше навантаження за зобов’язаннями в іноземній валюті, з іншого – якість валютних активів стрімко погіршилась не лише через відсутність/скорочення стабільних валютних доходів у позичальників, але й через інші «суб’єктивні» причини не обслуговувати валютні кредити. Крім того, швидка девальвація стимулює відтік ресурсів у гривні, яка втрачає вартість, у валюту чи товари. Це негативно впливає на ліквідність банків.

Для виконання банками своїх зобов’язань критичними є два параметри – запас ліквідності та наявність доступу до ресурсів управління ліквідністю на ринку. Чистий відтік депозитів із системи з початку 2014 року склав понад 100 млрд грн і значною мірою виснажив запаси ліквідності. Стрімка девальвація і коливання курсу, очевидно, негативно вплинули на обидва параметри. Відповідно, можливість виконання банками своїх зобов’язань перед вкладниками й кредиторами вочевидь погіршилась, оскільки для цього потрібно вдвічі більше ліквідних гривневих ресурсів.

Крім того, за умови панічних настроїв вкладників, можливість рефінансувати заборгованість та залучити додаткове фінансування від зовнішніх кредиторів і зарубіжних материнських структур стає водночас важливим і вкрай непростим завданням.

Ослаблення гривні може також спричинити зростання реальної частки проблемних активів у банківській системі. За даними НБУ, у 2009 році показник кредитів IV і V категорії якості зріс до 13.7%, порівняно з 3,9% на кінець 2008 року, тобто в 3,5 рази. Станом на кінець 2013 року цей показник склав 12.9%, хоча реальний обсяг проблемних активів вже тоді був значно більшим (за різними оцінками, приблизно 30-40%). В той же час, як тоді, так і зараз, на економіку та фінансову систему впливали, окрім власне девальвації, інші фактори, які важко зіставити. Наприклад, розміри й частка валютного портфеля кредитів фізичних осіб у 2008 році були значно більшими, але система не знаходилась під впливом геополітичних ризиків.

З точки зору потенційної необхідності доформування резервів, головним чинником є не переоцінка валютних кредитів і резервів за новим курсом як така (за інших рівних умов ефективна ставка резервування не змінюється), а вплив курсу на якість активу. Фактично йдеться про поведінку позичальників та їхню можливість/бажання обслуговувати зобов’язання.

Якщо використовувати спрощене припущення про те, що більшість позичальників зможуть виплачувати еквівалентну суму того, що платили до девальвації, в гривні, зростання резервів під валютні проблемні кредити, імовірно, буде пропорційним девальвації.

За таких обставин деякі банки потребуватимуть додаткових вливань капіталу. Стрес-тести банків І-ІІ групи в середині цього року були спрямовані саме на визначення потреби в додатковому капіталі за негативних сценаріїв розвитку економіки: в першу чергу, за умов погіршенні якості активів, зокрема, через девальвацію. Результати показали, що відповідний дефіцит може значно відрізнятися залежно від банку. Окрім того, для підвищення прозорості й стабільності банківської системи доцільно проводити подібні стрес-тести регулярно, наприклад, щорічно, адаптуючи сценарії до поточної ситуації.

Щодо коштів для докапіталізації, навіть іноземним акціонерам, імовірно, буде нелегко їх віднайти. Про це свідчать результати стрес-тестів європейських банків та тенденції зростання потреби в капіталі в банківській системі Росії. При цьому низка банків уже здійснили (здійснюють) заходи щодо докапіталізації відповідно до вимог НБУ. За результатами стрес-тесту, деякі російські банки вже провели докапіталізацію або заявили про те, що проведуть її. В той же час, в поточній ситуації не варто розраховувати на те, що вони збільшуватимуть капітал понад необхідний мінімум. Крім того, найважливішими аспектами докапіталізації є «якість капіталу» та прозорість його використання установою. Це дозволить уникнути ситуації з «номінальним» збільшенням капіталу, який одразу ж виходить з банку в інтересах його власників.

Зараз підтримка банків державою здійснюється через механізм рефінансування НБУ, критерії і вимоги до реструктуризації якого були нещодавно переглянуті. Рекапіталізація приватних банків державою, переважно, стає крайньою мірою, яку застосовують у випадку необхідності порятунку системних банків. За умови обмеженості ресурсів навіть за такого сценарію, імовірно, доведеться розраховувати на підтримку приватних інвесторів. Однак, в існуючих умовах їх просто немає, або їх вимоги щодо дохідності або інших преференцій будуть надмірно високими.

Олексій Арістов, директор департаменту корпоративних фінансів компанії «Делойт» 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter