В Європейському парламенті пройде «український день»

Як повідомили сьогодні УНІАН в Брюсселі в місії України при ЄС, зранку розпочне роботу одноденна конференція «Україна як тест на європейську солідарність», яка відкриється вітальною промовою президента ЄП Мартіна Шульця.

В місії зазначили, що цей захід відбувається під патронатом Шульця за сприяння місії України при ЄС, а організаторами є польський Фонд Броніслава Геремека, окремі депутати Європарламенту, Польсько-Литовський суспільно-політичний форум.

Серед спікерів конференції, крім президента Європарламенту, заявлені голова комітету з питань закордонних справ Елмар Брок, лідер фракції «зелених» Ребекка Хармс. З української сторони - народні депутати Ірина Геращенко, Мустафа Найєм, лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемільов та Рефат Чубаров. Крім того, у заході візьмуть участь представники політологічних центрів Євросоюзу, волонтерських рухів з України, Росії, Польщі, Литви та Німеччини.

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«Український день» в Європарламенті продовжиться відкриттям фотовиставки «Донбас: Війна і Мир». Виставка підготовлена українськими репортерами.

В Європарламенті також буде представлено першу частину документального фільму Христини Бондаренко «Україна. Вижити у вогні» - «Після визволення», який розповідає про тисячі свідків російської агресії на Донбасі, страждання та випробування цивільного населення у зоні конфлікту.