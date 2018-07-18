Поліція порушила справу через облитого зеленкою Шабуніна під будівлею САП

У відомстві запевнили, що за результатами розслідування діям учасників цих подій буде надано правову оцінку.

За фактами сутичок, що сталися 17 липня біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на вул. Ісаакяна, у тому числі з використанням зеленки щодо голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, розслідування проводитиме Шевченківське управління поліції Нацполіції міста Києва.

Також у прокуратурі нагадали, що за фактом хуліганських дій, вчинених групою осіб, які увірвалися в приміщення НАБУ на вул. Василя Сурикова, пошкодивши при цьому вхідні двері та зовнішні ролети, зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 296 КК України.

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Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено Солом’янському УП НП в м. Києві.

«Органами столичної прокуратури вживатимуться усі заходи для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розслідування даних правопорушень. За результатами розслідування діям учасників цих подій буде надано законну правову оцінку", - запевнили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у Києві біля будівлі САП активісти Центру протидії корупції та Автомайдану провели акцію з вимогою до керівника антикорупційного відомства Назара Холодницького подати у відставку. Перед початком акції зловмисники облили зеленкою голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також кинули у нього кілька тортів в упаковках торгової марки «Рошен». У Шабуніна - хімічний опік очей.

Цього ж дня до будівлі НАБУ на вул. Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі Києва увірвались невідомі особи та пошкодили майно. У НАБУ не виключають, що напад на будівлю відомства є провокацією з боку представників певних політичних сил.

Сьогодні, 18 липня, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що доручив зареєструвати кримінальне провадження за фактом вчорашніх подій біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Луценко вважає, що час припинити «ватну традицію» використовувати зеленку проти опонентів.