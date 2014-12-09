Законного мера Свердловська скинув ставленик терористів

Про це йдеться на офіційному сайті міської ради Свердловська, повідомляють Подробности.

"Сьогодні, 8 грудня 2014 року, офіційно приступив до роботи виконуючий обов'язки міського голови Свердловська Андрій Валерійович Сухачов. Нагадаємо, що 2 грудня Андрій Сухачов був призначений на цю посаду указом Глави ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Законний мер, Олександр Шмальц, днями провів останнє засідання і склав свої повноваження.

Олександр Шмальц пропрацював на своїй посаді 17 років.

"Хочу сказати, що з рідного міста я не посмів втекти протягом всього військово-політичного конфлікту, бо відчував відповідальність за ввірену мені громаду. Залишаюся жителем міста Свердловська сьогодні, залишуся ним і завтра", - сказав він у своїй прощальній промові.

Читайте такожЗМІ: Бойовики Свердловська та Червонопартизанська оголосили про відокремлення від "ЛНР"

Новий, призначений терористами, лідер міста, стверджує, що є уродженцем Свердловська, але довгий час жив у Луганську.

У своєму першому інтерв'ю для міськради, сидячи в шкіряному кріслі в дорогому костюмі, з золотими прикрасами на руках, він сказав, що "виживати буде важко" і не пообіцяв жителям Свердловська ніяких соцвиплат.

"Щодо соціальних виплат? Немає можливості віддати гроші всім нужденним", - сказав самопроголошений мер.

Зазначимо також, що місто Свердловськ перебуває під контролем терористів.

Вони створили так звану "Козацьку народну республіку" на чолі з Олександром Гайдеєм, більш відомим на прізвисько Рим.