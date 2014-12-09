В районі Никишино та Дебальцеве йдуть бої, в Горлівці військові "накрили" артилерію бойовиків - ІС

За інформацією Інформаційного опору", тривають бої в районі н. п. Никишино. На цьому напрямку зосереджені в основному так звані «козацькі» формування (до 300 бойовиків, зведених у дві основні тактичні групи, а також ряд дрібних бандформувань).

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Ударне угруповання противника включає в себе піхоту за підтримки бронетехніки (включаючи до 4 танків). Її дії підтримує артилерійська група (що має в своєму складі ствольну артилерію і РСЗВ), яка «кочує» по декількох заздалегідь обладнаним позиціях південніше н. п. Розсипне.

В районі «горловини» Дебальцевського плацдарму тривають інтенсивні перестрілки між українською артилерією і артилерійськими підрозділами бойовиків. Зокрема, противник веде артилерійський вогонь з району Первомайська і з району на північний схід Горлівки.

В районі Горлівки зафіксований факт «накриття» української артилерією одного з вогневих підрозділів артилерії бойовиків. Знищено і виведено з ладу як мінімум 2 установки РСЗВ «Ураган», 2 гаубиці Д-30, також знищено 4 вантажних автомобіля з боєприпасами. Є втрати і серед артилеристів противника.

Північно-захід і західніше Горлівки сторони ведуть інтенсивну контрбатарейну боротьбу, застосовуючи в тому числі і РСЗВ. Відзначається посилення артилерійської групи противника, що діє у складі Горлівського формування, яка намагається наносити регулярні вогневі удари по позиціях українських військ в напрямку Дзержинська.

Після понесених втрат у контрбатарейної боротьби з українською артилерією, дана артгруппа проходить доукомплектування - зафіксовано прибуття в даний район 6-і гарматної батареї ствольної артилерії, укомплектованої 152-мм гаубицями «Мста-Б».