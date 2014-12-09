ЄС забороняє своїм кораблям заходити лише в два з семи кримських порти

Про це в коментарі для Крим.Реалії повідомив керівник відділу преси та інформації Представництва Євросоюзу в Україні Юргис Вілчинскас.

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«Санкції Євросоюзу з 25 липня 2014 року поширюються тільки на Севастопольський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт і Керченську поромну переправу. Це означає, що з цього дня фізичним та юридичним особи Євросоюзу заборонена оплата портових зборів цим господарюючим суб'єктам. На інші портові інстанції в Криму не поширюються цільові обмежувальні заходи Євросоюзу», - пояснив Вілчинскас.

Він також уточнив, що Євросоюз не контролює дотримання режиму транспортної блокади Криму, і всі заходи по відношенню до транспортних компаній-порушників приймаються на рівні держав-членів Євросоюзу.

З того моменту, як Генасамблея ООН прийняла резолюцію про невизнання анексії Криму Росією, ні одна транспортна компанія світу не має права направляти літаки і кораблі на територію анексованого півострова. Згідно міжнародному та українському законодавству, порушення цієї норми тягне за собою суворі санкції, аж до арешту транспортного засобу і заборони на міжнародні рейси.