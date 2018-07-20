"Згадайте пасажі про федералізацію": Клімкін пояснив, чому Росія не хоче миру на Донбасі

Глава МЗС вважає, що Росія намагатиметься вдаватися до кроків, спрямованих на розвал української державності.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація не зацікавлена у нормалізації ситуації на Донбасі, бо хоче розвалити Україну.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Мені телефонують багато експертів і журналістів, просять прокоментувати російську пропозицію щодо «референдуму на Донбасі». Я цієї пропозиції не бачив, і, як правило, того, що не бачив - не коментую. Але щодо цієї зухвалості скажу коротко: ніхто, буквально ніхто не вірить у будь-яку можливість вільного і чесного волевиявлення на Донбасі в умовах російської окупації", - наголосив Клімкін.

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"Щодо політичних та юридичних аспектів всім і так все зрозуміло. Але одну річ варто чітко усвідомити: Росію Донбас зовсім не цікавить, і наші українські громадяни на Донбасі, звичайно, теж", - підкреслив глава МЗС.

"Згадайте російські пасажі про федералізацію України, і ви одразу зрозумієте, що це не про Донбас. Це своєрідна «репетиція», яку Кремлівський режим штовхатиме, щоб розвалити нашу країну. Їм це не вдасться!", - запевнив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

Водночас в інтерв'ю CNBC Трамп заявив, що може стати найгіршим ворогом російського президента «з усіх, що в нього будь-коли були», якщо відносини між Росією і США не налагодяться.