Порошенко в Сінгапурі обговорював військово-технічне співробітництво (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави держави. "Петро Порошенко зазначив, що мова також йшла про військово-технічне співробітництво виробничих підприємств і можливості обміну досвідом між антикорупційним бюро України та бюро корупційних розслідувань Сінгапуру", - йдеться в повідомленні.

Ми домовились про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур. pic.twitter.com/W3FridQrim — Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014

"Домовилися про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур", - цитує Петра Порошенка його прес-служба.

Також президент зустрівся з українцями, які проживають в Сінгапурі.