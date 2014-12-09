Порошенко в Сінгапурі обговорював військово-технічне співробітництво (фото)
Президент Петро Порошенко в Сінгапурі обговорював військово-технічне співробітництво та обмін досвідом між антикорупційними бюро України та Сінгапуру.
Про це повідомляє прес-служба глави держави. "Петро Порошенко зазначив, що мова також йшла про військово-технічне співробітництво виробничих підприємств і можливості обміну досвідом між антикорупційним бюро України та бюро корупційних розслідувань Сінгапуру", - йдеться в повідомленні.
Ми домовились про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур. pic.twitter.com/W3FridQrim
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014
"Домовилися про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур", - цитує Петра Порошенка його прес-служба.
Також президент зустрівся з українцями, які проживають в Сінгапурі.
Українці по всьому світу готові захищати Україну. Дякую українцям у Сінгапурі за допомогу військовим. pic.twitter.com/RzepGLYWn4
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014