Порошенко в Сінгапурі обговорював військово-технічне співробітництво (фото)

17:28, 09 грудня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко в Сінгапурі обговорював військово-технічне співробітництво та обмін досвідом між антикорупційними бюро України та Сінгапуру.

Порошенко в Сингапуре на встрече с президентом этой страны / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба глави держави. "Петро Порошенко зазначив, що мова також йшла про військово-технічне співробітництво виробничих підприємств і можливості обміну досвідом між антикорупційним бюро України та бюро корупційних розслідувань Сінгапуру", - йдеться в повідомленні.

"Домовилися про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур", - цитує Петра Порошенка його прес-служба.

Порошенко в Сингапуре говорил о военном сотрудничестве / УНИАН

Також президент зустрівся з українцями, які проживають в Сінгапурі.

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