Віце-прем'єр України дорікнув Усику за бій у Москві

Віце-прем'єр-міністр України проти участі українців у різного роду заходах в РФ.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що через виступи українських спортсменів у Росії, наприклад, Олександра Усика, важко доводити світові агресію Москви.

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Про це він написав у Twitter. "Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців - і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки у "дружбу". І це серйозно", - вважає Кириленко.

Як відомо, у Москві пройшов фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України.