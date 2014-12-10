З березня в Україні скоєно понад тисячу терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

За його словами, всього у провадженні слідчих із вказаного місяця перебувало 3 тисячі кримінальних проваджень, розпочатих за фактами вчинених злочинів проти національної безпеки України, громадської безпеки, злочинів, пов'язаних із розгортанням сепаратизму та тероризму на територіях південно-східної України та Криму.

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Зокрема, Вовк зазначив, що із вказаної кількості проваджень 592 стосуються злочинів проти основ національної безпеки, 1976 — проти громадської безпеки, 53 — за фактами диверсій, 76 – за фактами державної зради, 9 — за фактами шпигунства.

Як зазначив Вовк, у цих кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 987 особам, 37 з яких — громадяни РФ, взято під варту 682 особи та розшукуються 192.