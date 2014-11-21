Теракт в Маріуполі пошкодив п'ять будинків (фоторепортаж)

Про це повідомляє 0629 з посиланням на КСН «Новоселівка».

Як розповіла секретар комітету самоорганізації, у цих будинках за вибухової хвилі були розбиті стекла. У деяких житлових будівлях на вул. Головіна та вул. Парашутної був також пошкоджений паркан.

Зараз на місці працює комісія, яка встановлює розміри збитку для призначення компенсації.

Читайте такожУ Маріуполі підірвався військовий автомобіль: двоє пораненихПро те, що тут сталося, місцеві жителі тільки здогадуються. Але припускають, що військовий автомобіль підірвався на фугасі. «Я рубав дрова, - розповів місцевий житель. - Б'ю сокирою, а раптом як бахне. Вибіг у двір, а там військові з автоматами».

Як раніше повідомляв штаб АТО, вул. Головіна рухалася колона військової техніки. Несподівано один з автомобілів підірвався. Постраждали двоє солдатів. Наразі обставини події встановлюються.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Вибухом контузило пса, який охороняв один з приватних будинків - осколок влучив йому у вилицю.

Раніше в РНБО повідомили, що вибух був викликаний радіокерованим пристроєм, двоє військовослужбовців отримали поранення.