Порошенку зачитали послання вселенського патріарха: Константинопольська церква хоче відновити єдність православних українців

У посланні патриарха нагадується, що свого часу митрополія Київська і всієї Русі стала шістдесятою митрополією вселенського патріархату.

У посланні вселенського патріарха Варфоломія наголошено, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

Як повідомила прес-служба глави української держави, послання патріарха Варфоломія під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком зачитав єпископ Едмонтонський Української православної церкви в Канаді Іларіон.

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Патріарх Варфоломій відзначив важливість хрещення Святого Володимира від Першопрестольної церкви Константинополя в митрополії Херсонесу та хрещення України-Русі. «Новохрещений народ увійшов під духовне керівництво, турботу і церковний покров церкви Константинополя через створення митрополії Київської і всієї Русі, яка стала шістдесятою метрополією вселенського патріархату», - йдеться в посланні.

У посланні патріарха також наголошено: «Визнаючи високу відповідальність першопрестольної Константинопольської церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали природне функціонування православної церкви, в ці відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.