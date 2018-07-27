Порошенко подякував Вселенському патріарху за слова: "Україна не є канонічною територією РПЦ"

Наразі відбувається зустріч президента України з делегацією Вселенського Патріархату.

Президент України Петро Порошенко подякував патріарху Варфоломію за слова, що Україна не є канонічною територією Російської православної церкви.

Про це президент повідомив у Twitter.

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«Після нашої зустрічі з його всесвятістю патріархом Варфоломієм після Великодня відбулися великі події - я звернувся від імені світської влади до його всесвятості з проханням надати Томос про автокефалію. Пишаюся, що Верховна Рада підтримала це звернення. Дуже вдячні патріарху Варфоломію за постійну турботу до українських віруючих, до українського народу, який зараз переживає непрості часи агресії з боку РФ. Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ. Чекаємо рішення нашої Матері-Церкви щодо Томосу, чекаємо рішення Синоду. Дуже дякуємо за твердість, яку демонструє його всесвятість по відношенню до України з боку Матері-Церкви. Ми впевнені, що зараз це рішення має бути прийняте у суворій відповідності до канонічних норм», - написав глава держави.

Він також висловив переконання, що влада не має втручатись у церковні справи.

«Твердо переконаний, що світська влада і держава не мають права втручатися у церковні справи, особливо, якщо держава є іноземною», - резюмував Порошенко.