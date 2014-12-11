Раду можуть позбавити права призначати суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання круглого столу на тему «Судова реформа в Україні: професійна чи революційна?».

Заступник міністра стверджує, що позиція Мін’юсту полягає в тому, щоб запровадити триланкову систему судів з одночасною переатестацією всіх суддів в умовах, коли виконавча гілка влади не повинна мати до цього процесу відношення. Зокрема, за його словами, необхідно усунути політичний вплив виконавчого чинника у навчанні, призначенні та наборі суддів.

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Говорячи про зміни, які необхідно впровадити, він наголосив, що потрібно збільшити віковий ценз суддів мінімум до 30 років, закріпити необхідність стажу роботи в галузі права до 5 років.

”Ми пропонуємо - це теж наша позиція - позбавити Верховну Раду будь-якої участі у процесах призначення суддів і звільнення...”, - підкреслив він.

При цьому він повідомив, що пропонується встановити порядок, відповідно до якого Вища рада юстиції є єдиним незалежним органом судоустрою, відповідальним за вирішення всіх питань добору, кар`єри, відповідальності суддів, надання згоди на затримання і арешт.