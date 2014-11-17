Верховний суд просить КС розглянути конституційність закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на пленумі ВСУ в Києві після тривалого обговорення у виступах його учасників.

За звернення до КС проголосували 27 суддів із 43-х. 15 проголосували проти.

«Звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) п.6 ч.1, п.2 ч.2, п.13 ч.2, а також ч.3 ст.3 Закону України від 16 вересня «Про очищення влади», - йдеться у постанові пленуму ВСУ.

У своєму виступі голова ВСУ Ярослав Романюк акцентував увагу на тому, що після набрання чинності закону про люстрацію до нього звернулися судді кількох столичних судів, а також Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

За словами Романюка, у своїх зверненнях судді зазначали, що вважають, що норми закону про люстрацію порушують їхні права і становлять загрозу для незалежності у відправленні правосуддя.

Романюк вважає, що люстрація в органах державної влади, в суддівській системі зокрема необхідна, але окремі положення затвердженого закону, на його думку, напряму порушують Конституцію.

Зокрема, у ВСУ вважають неконституційною норму закону щодо звільнення суддів, які під час акцій протесту, які відбувалися у Києві, надавали дозвіл на арешт активістів або ухвалювали начебто політично вмотивовані рішення щодо арешту. У ВСУ вважають, що без перевірки діяльності кожного окремого судді рішення щодо його люстрації є порушенням Конституції.

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Крім того, Романюк зауважив, що ці судді підлягають звільненню відповідно до затвердженого раніше Закону “Про відновлення довіри до судової системи”. За словами Романюка, таким чином судді можуть понести подвійне покарання, що є порушенням їхніх прав.

Також пленум ВСУ дійшов висновку, що звільнення за законом про очищення влади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації та Вищої ради юстиції за те, що вони працювали під час протестних акцій і не звільнилися, також є порушенням принципу особистої відповідальності.

На думку учасників пленуму, перед люстрацією необхідно проводити перевірку з приводу того, чи сприяв той чи інший чиновник узурпації влади екс-президентом Віктором Януковичем.

Враховуючи викладене, ВСУ просить Конституційний Суд розглянути звернення безвідкладно.

Також пленум ВСУ ухвалив звернення до президента України Петра Порошенка з проханням внести до Закону «Про очищення влади» зміни з метою усунення неконституційних норм.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня.

Закон про люстрацію набув чинності 15 жовтня. Він визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.