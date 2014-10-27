До нової Ради потрапляють 62 депутати, які голосували за "закони 16 січня"

54 депутати проходять за мажоритарними округами, ще 8 – за списком партії "Опозиційний блок", повідомляє ТСН.

Найбільше народних обранців проходять з мажоритарних округів Харківської області - 12.

Виборці Донеччини обрали у Верховну Раду 6 депутатів, у Дніпропетровській області - 5, в Одеській, Запорізькій та Черкаській - по 4.

Загалом 16 областей делегували до парламенту бодай одного депутата, що голосував за "диктаторські" закони.

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При цьому 40 депутатів, які голосували "за закони 16 січня", не пройшли до парламенту.

Зокрема, у Вінницькій, Чернівецькій, Херсонській областях та у місті Києві виборці не підтримали жодного з таких кандидатів.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях депутати, які підтримали диктатуру Януковича, участі у виборах не брали.