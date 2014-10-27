До нової Ради потрапляють 62 депутати, які голосували за "закони 16 січня"
За попередніми даними, до Верховної Ради потрапляють 62 депутати, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня.
54 депутати проходять за мажоритарними округами, ще 8 – за списком партії "Опозиційний блок", повідомляє ТСН.
Найбільше народних обранців проходять з мажоритарних округів Харківської області - 12.
Виборці Донеччини обрали у Верховну Раду 6 депутатів, у Дніпропетровській області - 5, в Одеській, Запорізькій та Черкаській - по 4.
Загалом 16 областей делегували до парламенту бодай одного депутата, що голосував за "диктаторські" закони.
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При цьому 40 депутатів, які голосували "за закони 16 січня", не пройшли до парламенту.
Зокрема, у Вінницькій, Чернівецькій, Херсонській областях та у місті Києві виборці не підтримали жодного з таких кандидатів.
У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях депутати, які підтримали диктатуру Януковича, участі у виборах не брали.