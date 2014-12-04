До керівництва комітетами Ради потрапили 10 депутатів, що голосували за диктаторські закони

18:05, 04 грудня 2014
Політика
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Десять депутатів, що отримали посади в парламентських комітетах, голосували за диктаторські "закони 16 січня".

Депутати, які голосували за диктаторські закони, йдуть керувати комітетами

Про це повідомив депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.

"Роздали списки керівництва комітетів Верховної Ради. Знайшов з Pavlo Rizanenko десять депутатів, запропонованих на керівництво, з числа тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня", - написав він.

За словами Лещенка, це колишні регіонали Бобов, Деркач, Кацуба, Богуслаєв, Шипко, Кіссе, Гіршфельд, Бондар, Шкіря, Клімов.

Читайте такожДев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналіст"В тому числі, на посади перших заступників внесений Деркач - в бюджетний комітет, Кацуба - в економічний комітет, Клімов - у банківський комітет. Фракція БПП вчора вирішила не підтримувати пакет, якщо в керівництво будуть входити люди, які голосували за диктаторські закони. Подивимося, чи витримає фракція свою позицію. Я особисто вважаю, що треба бути вірним рішенню, яке було ухвалено напередодні", - написав Лещенко.

Пізніше Рада ухвалила постанову про обрання керівництва парламентських комітетів 249 голосами, згідно з якою всі вищезгадані десять нардепів отримали керівні посади у комітетах.

Post by Сергій Лещенко.

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