До керівництва комітетами Ради потрапили 10 депутатів, що голосували за диктаторські закони

Про це повідомив депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.

"Роздали списки керівництва комітетів Верховної Ради. Знайшов з Pavlo Rizanenko десять депутатів, запропонованих на керівництво, з числа тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня", - написав він.

За словами Лещенка, це колишні регіонали Бобов, Деркач, Кацуба, Богуслаєв, Шипко, Кіссе, Гіршфельд, Бондар, Шкіря, Клімов.

Читайте такожДев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналіст"В тому числі, на посади перших заступників внесений Деркач - в бюджетний комітет, Кацуба - в економічний комітет, Клімов - у банківський комітет. Фракція БПП вчора вирішила не підтримувати пакет, якщо в керівництво будуть входити люди, які голосували за диктаторські закони. Подивимося, чи витримає фракція свою позицію. Я особисто вважаю, що треба бути вірним рішенню, яке було ухвалено напередодні", - написав Лещенко.

Пізніше Рада ухвалила постанову про обрання керівництва парламентських комітетів 249 голосами, згідно з якою всі вищезгадані десять нардепів отримали керівні посади у комітетах.