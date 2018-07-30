Насіров розповів про свої президентські амбіції та заявив, що йому "немає за що сидіти"

Екс-глава ДФС також пожалівся, що електронний браслет на лівій нозі йому заважає.

Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що "буде робити все, щоб стати президентом". Також він вважає, що міг би "знайти спільну мову" з президентом РФ Володимиром Путіним, тому що їхній спільний інтерес - дзюдо.

Про це він розповів 29 липня в ефірі телеканалу "112 Україна". "Кожен день думаю про це все більше і більше. Вже навіть почав готуватися до цього. Мене до цього стимулюють друзі, консультанти. Я думаю, що мабуть так. ... Я буду робити все, щоб стати президентом", - сказав Насіров.

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На його думку, спільну мову з президентом РФ Володимиром Путіним він би знайшов, - "як президент федерації дзюдо з Путіним, який любить дзюдо". "Спільну мову завжди знаходити потрібно", - уточнив він.

Також Насіров заявив, що має один український паспорт, хоча хотів би отримати громадянство інших країн: "Українське громадянство, і все. Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, в мене їх немає, я б хотів...".

Також він зазначив, що носить електронний браслет: "Він на мені, на нозі, лівій. Заважає". На питання Дмитра Гордона "Чи ви сядете?" Насіров упевнено заявив: "Точно ні. Немає за що"

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.