Суд не пустив Насирова на лікування за кордон

Водночас суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовженню процесуальних обов’язків обвинуваченому на два місяці.

Сьогодні в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні щодо екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час засідання сторона захисту клопотала про виїзд обвинуваченого за кордон для лікування.

"Суд, взявши до уваги аргументи прокурорів САП, відмовив у задоволенні клопотання", - йдеться у повідомленні.

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Водночас суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовженню процесуальних обов’язків обвинуваченому на два місяці.

Зазначається, що через довготривалий розгляд клопотання про продовження процесуальних обов’язків прокурор не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту.

Наступне судове засідання призначено на 13 серпня на 15.30.

У САП уточнили, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок, 245 з яких вже зачитано.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.