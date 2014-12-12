Бойовики зіткнулися з нестачею живої сили і дезертирством при формуванні «армії Новоросії» - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на своей сторінці в Facebook.

«На даний момент ухвалено рішення про формування 7-ми загальновійськових (піхотних) бригад, 1-ї артилерійської і 1-ї танкової бригади, ряду окремих батальйонів», - повідомляє Тимчук.

У той же час, за його інформацією, реалізація цих планів наштовхується на гостру нестачу особового складу, що посилює зростаюче число дезертирів і небажання командирів місцевих бандформувань підкорятися єдиному військовому командуванню. Також існують проблеми з централізованими поставками з РФ бойової техніки і озброєння для оснащення «армії Новоросії» на постійній основі.

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Проблемою бойовиків, за словами Тимчука, є і неможливість проводити ремонт бойової техніки.

«Зараз ця проблема вирішується шляхом фрагментарного використання машинобудівних і ремонтних потужностей регіону. Однак при створенні «регулярної армії» необхідні спеціалізовані потужності і наявність значної кількості підготовлених фахівців. У «ЛНР» і «ДНР» на даний момент не бачать шляхів вирішення цих проблем», - пише Тимчук.