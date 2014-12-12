Графік зустрічі контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися – Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив сьогодні в Москві.

«Зараз нам важливо знайти спосіб відновлення роботи контактної групи за участю представників українського керівництва, представників проголошених Донецької та Луганської «народних республік» і за участю представників Росії й ОБСЄ. Буквально цими днями узгоджується графік проведення мінських зустрічей», - сказав Лавров.

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Він заявив, що РФ активно «сприяє», щоб було якнайшвидше досягнуто угоди.

Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.

9 грудня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення найближчим часом цієї зустрічі. "Ми сподіваємося, що найближчим часом вдасться досягти домовленості про проведення такої зустрічі з участю, зокрема, представників незаконних збройних формувань Донецької та Луганської областей", - сказав Перебийніс. За його словами, Тристороння контактна група продовжує проводити консультації, вона регулярно і постійно зустрічається в певному складі - представники України, Росії й ОБСЄ.

11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України ще невідома.