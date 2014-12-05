Лавров заявив про безглуздість ведення переговорів з Росією без бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Базелі за підсумками зустрічі з главами МЗС ОБСЄ.

«Обговорювати ті речі, які зараз вирішуються на основі Мінських домовленостей, без участі ополченців безглуздо. Наші західні колеги, деякі європейці, а особливо американці, дуже хочуть, щоб саме так воно й відбувалося, хочуть, щоб у тому чи іншому форматі саме Росія виступала від імені ополчення, але це чисто ідеологізований підхід», - сказав Лавров.

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При цьому він вважає, що «Мінський формат» переговорів треба зберігати, в будь-якому новому форматі необхідності немає.

Також Лавров зазначив, що переговори про припинення вогню тривають, і сторони близькі до узгодження лінії розмежування.

«Зараз якраз ті переговори, які велися безпосередньо «на землі», покликані узгодити лінію розмежування таким чином, щоб сторони справді її поважали. Це непросто, але мені здається, зараз вони близькі до домовленості, а може, в ці години її остаточно закріпили і підписали», - сказав Лавров.

При цьому глава МЗС РФ заявив, що Росія домагається домовленості про обмін полоненими на Донбасі у форматі «всіх на всіх».