Порошенко обіцяє надати громадянство білорусам і росіянам, які воюють за Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді.

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«Я хочу передати вітання моїм бойовим побратимам: ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави… Як я і обіцяв, я підпишу указ про надання їм українського громадянства, вони пройшли це випробування», - сказав він.