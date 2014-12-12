ОБСЄ не підтверджує дані про відведення бойовиками важкого озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хаг сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«За останні 48 годин з’явилася інформація про відведення важкого озброєння, проте спостерігачі ОБСЄ не можуть підтвердити це», - зауважив він.

Читайте такожБойовики «ДНР» заявили про відведення важкої артилеріїВідповідаючи на запитання про надання місії українською владою броньованих автомобілів «КрАЗ Кугуар», Хаг зазначив, що «технічну передачу цих автомобілів вже було проведено, але спостерігачі безпосередньо ще їх не отримали».

Також Хаг заявив на брифінгу, що незважаючи на зменшення бойовиками інтенсивності обстрілів, ризик ескалації конфлікту на Донбасі залишається.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вчора,11 грудня, заявили, що почали відведення від лінії фронту важкого озброєння калібром понад 100 міліметрів. Пізніше в РНБО спростували цю інформацію.