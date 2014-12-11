Бойовики «ДНР» заявили про відведення важкої артилерії

Про це заявив так званий «постпред» самопроголошеної «ДНР» у мінській контактній групі Денис Пушилін, передають РИА Новости.

"Ополченці почали відведення артилерії, калібр якої перевищує 100 мм", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що російські підрозділи покинули територію Херсонської області. Про це повідомив генерал-майор, представник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Розмазнін.