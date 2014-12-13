Російський телеканал LifeNews оприлюднив черговий фейк: у головній ролі - псевдокіборги

Черговий фейк від LifeNews. Російська телекомпанія, відома своєю брехнею і перекручуванням фактів про війну на Донбасі, оприлюднила так званий "сенсаційний репортаж з донецького аеропорту".

Російським глядачам показали, як бойовик "Моторолла" і український військовий командир з позивним"Купол" домовляються про обмін тілами загиблих і тиснуть один одному руки. Українець навіть люб'язно привітався з лідером бойовиків.

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Російські глядачі будуть зворушені тим, як непримиренним ворогам також дають можливість провести ротацію: на КамАЗі нібито українські військові, а бойовик "Моторолла" дає їм можливість проїхати в аеропорт.

Але сенсаційний матеріал виявився брехнею. Відразу ж після публікації відео Василь Головещенко, відомий як позивний "Маршалл", справжній командир "кіборгів" в донецькому аеропорту, заявив, що репортаж російських пропагандистів - фейк.