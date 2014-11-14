Кремлівська пропаганда видала черговий шалений "фейк": Боїнг було збито винищувачем з третьої спроби

Кремлівська пропаганда видає черговий фейк: на "Первом канале" продемонстрували нібито знімки "іноземного супутника-шпигуна", на яких зображено пуск ракети "повітря-повітря" по пасажирському літаку - ймовірному малайзійському "Боїнг-777", повідомляється на сайті одного з рупорів Кремля.

Ведучий стверджує, що на знімках нібито атака на малайзійський "Боїнг 777", який було збито бойовиками над Донбасом 17 липня. Він також заявляє, що знімок отримала організація "Російський союз інженерів" з-за кордону.

У програмі задіяно чоловіка, який нібито надіслав знімок і є випускником MIT. Він назвав себе "авіаекспертом" з двадцятирічним досвідом Джорджем Білтом.

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""Боїнг" було збито реактивним винищувачем, який його переслідував. Спочатку екіпаж обстріляли з гармати, потім кабіна була вражена ракетою "повітря-повітря", потім правий двигун і праве крило були вражені ракетою з тепловою системою самонаведення", - каже "експерт", чиї слова змушують сумніватися в його компетентності.

Залишається кілька питань: якщо це знімки іноземного супутника-шпигуна, чому людина, що має доступ до секретної інформації, передала її невідомій російської організації "Російський союз інженерів"; як пасажирський "Боїнг" зміг витримати атаку винищувача у три заходи і хто такий Джордж Білт, про якого ведучий висловлюється як про "невідомого безумовного професіонала".