НБУ купить обладнання для захисту від інтернет-атак на 5 млн грн
Національний банк України (НБУ) закупить в української IT-компанії іВРМ комп'ютерне обладнання для попередження інтернет-атак на загальну суму понад 5 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку на сайті «Державні закупівлі». Відповідно до тендерної документації, НБУ закупить 4 комплекти модулів попередження атак для інтернет-вузла виробництва американської компанії IBM. Також Нацбанк закупить послуги з інсталяції, конфігурування, тестування та технічної підтримки обладнання.
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Кінцевий термін підписання сторонами договору - 8 січня 2015 року.
В конкурсних торгах брали участь ще дві IT-компанії, які програли тендер, запропонувавши більш високу ціну за обладнання.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня сайти двох найбільших українських фінансових установ - «Дельта Банку» і державного «Укрексімбанку» - піддалися масованій хакерській атаці, в результаті чого були заблоковані онлайн-сервіси банків.
Раніше хакери неодноразово проводили DDoS-атаки на інтернет-ресурси державних органів та урядових порталів.