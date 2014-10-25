СБУ спростувала інформацію про злам системи Центрвиборчкому: Хакери нічого не контролюють

Інформація про несанкціоновані втручання до електронної системи Центральної виборчої комісії не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Служба безпеки України спільно із Державною службою спеціального зв’язку України забезпечує безперебійне функціонування інформаційних систем ЦВК», - наголошується в повідомленні.

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Також підкреслюється, що спільні групи СБУ, ЦВК і Держзв’язку провели перевірку роботи регіональних сегментів системи «Вибори».

«Забезпечено фізичну охорону центрального серверу та його регіональних складових», - повідомили в СБУ.

«Будь-які заяви щодо начебто вдалих несанкціонованих втручань до кіберпростору ЦВК або елементів системи «Вибори» не відповідають дійсності. Ніякі хакери нічого не контролюють», - наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Він запевнив: «СБУ відповідально заявляє, що безпечний перебіг виборчого процесу буде забезпечено».