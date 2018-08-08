Путін отримав від Трампа листа - росЗМІ

Прес-секретар Путіна при цьому зазначив, що в Кремлі з посланням поки не ознайомилися.

Листа президента США Дональда Трампа для російського президента Володимира Путіна передано російській стороні дипломатичними каналами. Читайте такожСенатор США розкрив деталі нових "нищівних санкцій" проти Росії Проте в Кремлі з ним поки не ознайомилися, стверджує ТАСС прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков. "Дійсно, лист було отримано дипломатичними каналами", - сказав він. "Очікуємо, що найближчим часом вона надійде до адміністрації президента (Росії - Ред.)", - додав Пєсков. Раніше американський сенатор Ренд Пол повідомив, що він передав послання Трампа російській стороні. I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir putin's administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018 Раніше видання Politico опублікувало записку, яку нібито передав президент Росії Володимир Путін главі США Дональду Трампу під час зустрічі в Гельсінкі 16 липня. У документі міститься низка пропозицій зі взаємного роззброєння.

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