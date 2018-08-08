Путін отримав від Трампа листа - росЗМІ
Листа президента США Дональда Трампа для російського президента Володимира Путіна передано російській стороні дипломатичними каналами.
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Проте в Кремлі з ним поки не ознайомилися, стверджує ТАСС прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
"Дійсно, лист було отримано дипломатичними каналами", - сказав він.
"Очікуємо, що найближчим часом вона надійде до адміністрації президента (Росії - Ред.)", - додав Пєсков.
Раніше американський сенатор Ренд Пол повідомив, що він передав послання Трампа російській стороні.
I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir putin's administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018
Раніше видання Politico опублікувало записку, яку нібито передав президент Росії Володимир Путін главі США Дональду Трампу під час зустрічі в Гельсінкі 16 липня. У документі міститься низка пропозицій зі взаємного роззброєння.