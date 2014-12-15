Небо над Запоріжжям, Харковом та Дніпропетровськом повинні відкрити вже завтра - Генштаб

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив в.о. спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Наскільки мені відомо, аеропорти закриті в рамках проведення з антитерором, відкриються орієнтовно з завтрашнього дня, з 16 числа, почнуть роботу у звичному штатному режимі", - заявив Селезньов.

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Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.