Небо над Запоріжжям, Харковом та Дніпропетровськом повинні відкрити вже завтра - Генштаб
15:26, 15 грудня 2014Політика
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Аеропорти в Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську повинні почати роботу 16 грудня.
З 16 числа аеропорти почнуть роботу в штатному режимі / cryptozoo.ru
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив в.о. спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
"Наскільки мені відомо, аеропорти закриті в рамках проведення з антитерором, відкриються орієнтовно з завтрашнього дня, з 16 числа, почнуть роботу у звичному штатному режимі", - заявив Селезньов.
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Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.
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