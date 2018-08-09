Манафорт отримав від українських політиків 31 мільйон доларів у 2012 році - ЗМІ

У США Манафорт не платив податки з усіх прибутків, отримуваних в Україні у 2010-2014 роках.

Колишній керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа та радник екс-президента України Віктора Януковича Пол Манафорт отримав від українських політиків 31 млн доларів за надання політичних консультацій у 2012 році.

Про це повідомляє видання The Washington Post. Експерт з фінансової звітності ФБР Морган Магіонос засвідчив, що через закордонні рахунки Манафорта у п'ятирічний період (2010-2014 роки) пройшло понад 60 млн доларів, з яких 15 млн доларів було витрачено на будинки, одяг тощо.

Сторона обвинувачення відстоює позицію, що Манафорт не сплачував податки з усіх фінансових прибутків, які він отримував в Україні між 2010 та 2014 роками.

Представник податкової служби Майкл Велш на суді дав покази, що Манафорт у цей п'ятирічний період не зареєстрував прибуток у розмірі 16,4 млн доларів. Велш додав, що у податкових деклараціях Манафорт не вказав рахунки у закордонних банках. За словами представника податкової служби, Манафорт отримав близько 15,5 млн доларів в Україні, які беспосередньо виплатив продавцям нерухомості і про які не прозвітував та з яких не заплатив податки. Ці кошти ніколи не були зафіксовані у персональних та бізнес-рахунках Манафорта на території США.

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Водночас, як засвідчив експерт з фінансової звітності ФБР, 2012 рік став для Манфорта найбільш прибутковим, тому що він отримав понад 31 млн доларів від українських політиків та зберіг з цих коштів понад 27 млн доларів. У 2012 році Манафорт найбільше витрачав, зокрема понад 9,2 млн доларів він витратив в основному на нерухомість.

Магіонос повідомив, що у період 2010-2014 років кошти розміщувалися на 31 рахунку в закордонних банках, які належали Манафорту, його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу та київському партнеру Костянтину Килимнику.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йдеться, що Манафорт і Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, Партії регіонів та «Опозиційного блоку».