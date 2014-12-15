Журналіст "Los Angeles Times" погодився стати радником Стеця

Про це урядовець повідомив під час круглого столу у понеділок ввечері, передає «Українська правда».

Водночас, за словами Стеця, Лойко погодився увійти в групу радників міністерства.

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Окрім того, керівник Мінінформації заявив, що новостворене відомство потрібне лише на час військового конфлікту в Україні.

"У мирний час це міністерство не є потрібним. У тому випадку я подам у відставку, і буду першим, хто говоритиме, що міністерство непотрібне", - сказав Стець.