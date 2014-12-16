За добу бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За даними прес-центру, протягом доби ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції не зазнала істотних змін.

Використовуючи паузу у проведенні бойових дій, терористичні угруповання продовжують атаки на позиції наших військ з використанням артилерійсько-мінометного озброєння, “Градів” та стрілецької зброї.

Відтак, за минулу добу штабом АТО обліковано 9 випадків відкриття вогню з боку терористів. Районами найбільшої активності банд груп залишаються Луганський, Донецький, та Дебальцевський плацдарми.

Читайте такожБойовики почали активно глушити зв'язок між підрозділами сил АТОВ результаті недотримання терористами режиму припинення вогню, у зону ураження потрапили позиції наших військ в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Трудівський, Дебальцеве, Чернухіне.

«Двічі вогонь терористи цілеспрямовано вели по житлових кварталах населених пунктів. На щастя, цього разу, обійшлося без жертв серед мирного населення», - зазначається в повідомленні.