РНБО: Бойовики за добу кілька разів намагались розширити підконтрольну територію (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У зоні АТО ми фіксуємо стійку тенденцію до зниження кількості та інтенсивності обстрілів», - сказав він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає«Минула ніч пройшла спокійно, разом з тим, вчора вдень окремі терористичні угрупування здійснили кілька провокаційних обстрілів позицій українських силовиків», - зауважив Лисенко.

«Наші військові зупинили кілька спроб бойовиків розширити присутність на нейтральних територіях зони конфлікту», - наголосив він.