РНБО: Бойовики за добу кілька разів намагались розширити підконтрольну територію (карта АТО)

13:54, 16 грудня 2014
Політика
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Бойовики за добу декілька разів намагались розширити підконтрольну їм територію.

Карта АТО станом на 16 грудня / РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У зоні АТО ми фіксуємо стійку тенденцію до зниження кількості та інтенсивності обстрілів», - сказав він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає«Минула ніч пройшла спокійно, разом з тим, вчора вдень окремі терористичні угрупування здійснили кілька провокаційних обстрілів позицій українських силовиків», - зауважив Лисенко.

«Наші військові зупинили кілька спроб бойовиків розширити присутність на нейтральних територіях зони конфлікту», - наголосив він.

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