РНБО: Бойовики за добу кілька разів намагались розширити підконтрольну територію (карта АТО)
13:54, 16 грудня 2014Політика
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Бойовики за добу декілька разів намагались розширити підконтрольну їм територію.
Карта АТО станом на 16 грудня. Натисніть, щоб збільшити / РНБО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«У зоні АТО ми фіксуємо стійку тенденцію до зниження кількості та інтенсивності обстрілів», - сказав він.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає«Минула ніч пройшла спокійно, разом з тим, вчора вдень окремі терористичні угрупування здійснили кілька провокаційних обстрілів позицій українських силовиків», - зауважив Лисенко.
«Наші військові зупинили кілька спроб бойовиків розширити присутність на нейтральних територіях зони конфлікту», - наголосив він.
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