Керівники "ДНР" занепокоєні випадками масового мародерства з боку бойовиків - Тимчук
09:38, 15 грудня 2014Суспільство
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Так зване «командування «ДНР» занепокоєне випадками масового мародерства з боку бойовиків.
REUTERS
Про це в Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
За його словами, даному питанню було присвячено закриту нараду, проведену «керівництвом «ДНР».
Читайте такожБойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»Під час наради було заявлено, що кількість затриманих і спійманих «на гарячому» бойовиків-мародерів за останній тиждень перевищило 100 осіб.
Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують порушувати режим "тиші" на Донбасі.
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