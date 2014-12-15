Керівники "ДНР" занепокоєні випадками масового мародерства з боку бойовиків - Тимчук

09:38, 15 грудня 2014
Суспільство
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Так зване «командування «ДНР» занепокоєне випадками масового мародерства з боку бойовиків.

REUTERS

Про це в Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За його словами, даному питанню було присвячено закриту нараду, проведену «керівництвом «ДНР». 

Читайте такожБойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»Під час наради було заявлено, що кількість затриманих і спійманих «на гарячому» бойовиків-мародерів за останній тиждень перевищило 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують порушувати режим "тиші" на Донбасі. 

Post by Dmitry Tymchuk.
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