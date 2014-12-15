Керівники "ДНР" занепокоєні випадками масового мародерства з боку бойовиків - Тимчук

Про це в Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За його словами, даному питанню було присвячено закриту нараду, проведену «керівництвом «ДНР».

Читайте такожБойовики заарештували міністрів «ДНР» за контакти з полком «Азов»Під час наради було заявлено, що кількість затриманих і спійманих «на гарячому» бойовиків-мародерів за останній тиждень перевищило 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують порушувати режим "тиші" на Донбасі.