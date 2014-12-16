Непрості розмови і регулярні дзвінки Путіна - в АП розповіли про телефонні переговори з Кремлем

Ложкін: Путін дзвонить Порошенкові не часто, але регулярно / УНІАН

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Ложкіна, він як глава АП постійно бере участь у переговорах з росіянами, американцями, країнами Євросоюзу і регулярно зустрічається з послами ключових країн.

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Він запевняє, що вести переговори з Кремлем йому не особливо складно.

"Я досить непогано знаю, як спілкуватися з росіянами, тому для мене нескладно. Я не можу сказати, що Путін дуже часто телефонує, але регулярне спілкування, регулярні розмови відбуваються. З головою Адміністрації президента Росії Івановим ми спілкуємося регулярно, не рідше, ніж раз в два тижні, іноді частіше", - розповів глава АП.

Ложкін пояснив, що в переговорах з Путіним він участі не бере, а ось глава його адміністрації Сергій Іванов "підкреслено ввічливий" переговорник.

"У розмовах з Путіним я не беру участі, тому не можу прокоментувати. Але Іванов підкреслено спокійно спілкується, я б так сказав. Ультимативних розмов з Івановим не було. Він дуже зважений співрозмовник, підкреслено коректний", - розповів глава АП.

"Можу сказати одне - розмови непрості. Вони за змістом непрості, за сенсами непрості. Я б так сформулював", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав президента України Петра Порошенка «найкращим шансом для України» і запевнив, що складнощів в контактах між керівництвом двох країн немає.

«Порошенко - найкращий шанс, який в даний час є в України», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання, чи є президент України надійним партнером.

«Не можу сказати, що у нас є які-небудь труднощі в контактах з президентом України Порошенком, принаймні на рівні керівників двох країн. Йде регулярний діалог. Я в контакті зі своїм колегою - міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним», - додав він.