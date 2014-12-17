Абромавичус: Україна є найкорумпованішою країною Європи

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. На його думку, корупція є однією з головних причин економічних проблем країни. В інтерв’ю інформагентству AFP під час візиту до Брюсселя 16 грудня, він назвав Україну "найкорумпованішою країною Європи", передає DW.DE.

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Однак при цьому міністр зауважив, що новосформований уряд має намір рішуче боротися з проблемою, у тому числі за допомогою ЄС та інших світових партнерів. Боротьба з корупцією є однією з головних вимог міжнародних донорів до уряду України, яка хоче отримати додаткову фінансову підтримку.

Він наголосив також, що попри ризик зростання безробіття, багато українців вважають радикальні реформи "останнім шансом". "Якщо не відбудуться реформи, які посилять нашу економіку, на кону стоятиме суверенітет країни", - сказав Айварас Абромавичус.

Як приклад непомірної бюрократії, що створює можливості для корупції, Айварас Абромавичус назвав ввірене йому міністерство. За його словами, це - справжній бюрократичний "монстр" з 1300 співробітниками, який варто докорінно реформувати або ж навіть просто закрити. Уродженець Литви, Абромавичус вважає, що бюрократична система вбиває в Україні підприємницький дух.