Міністри-іноземці пообіцяли, що результати реформ українці побачать вже за рік

Про це вони заявили на прес-конференції, повідомляє «Українська правда».

За словами міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі, усі троє новопризначенців усвідомлювали, на що йшли.

"Вам буде неприємно це почути, але те, що робиться на сході України, закінчиться ще нескоро. Якщо терористи підтримуються росіянами, і якщо їх не вигнати звідси назавжди, то ця країна завжди буде у стані війни", - сказав Квіташвілі.

"Добре, що не вся країна залучена до цього, але в найбільшому індустріальному регіоні знищена інфраструктура, і не приймається гуманітарна допомога, за винятком кількох конвоїв", - заявив він.

Разом із тим, міністр нагадав, що він із колегами є представниками бізнесу, а тому не збирається зволікати із демонстрацією результатів своєї роботи.

Читайте такожНові міністри, які прийняли громадянство України, розуміють українську - Квіт

У свою чергу міністр економіки Айварас Абромавічус на запитання, як діятимуть міністри, якщо за рік українці не побачать результатів реформ, підтвердив слова колеги: "Ми всі походимо із бізнесу, ми не звикли терпіти, і я думаю, що результати будуть швидше, ніж за рік."

"Я був здивований якістю людей в міністерстві. У нас працюють дуже гарні люди, які були засмучені тим, що реформи гальмувалися", - заявив міністр.

У свою чергу міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що призначення іноземців на керівні посади у трьох міністерствах не свідчить про відсутність талановитих людей в Україні.

"Я думаю, що це сигнал для всього світу, що двері відкриті для всіх, хто хоче працювати у цій країні. Ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно", - заявила Яресько.