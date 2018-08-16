Там "навіть не помітять" окупації: у МінТОТ назвали нову можливу жертву Росії
Російська армія найближчим часом не буде здійснювати новий наступ на Україну, однак може вторгнутися до Білорусі.
Таке припущення висловив в інтерв'ю виданню «Апостроф» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.
Чиновник вважає, що населення Білорусі може навіть не помітити, як відбулася окупація.
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«Населення Білорусі – близько 10 мільйонів чоловік. Останні 20 років ці люди живуть в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами. Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруським володіють близько 4%. Крім того, коли на початку року були навчання, я дивився на ставлення військовослужбовців з Росії до місцевого населення. Воно мене не здивувало. Але здивувало те, як на це реагують місцеві жителі. У нас, як я собі уявляю, могли спалити техніку, бо хлопці гарячі. У нас є досвід, а у них немає, тому вони навіть не помітять, що у них відбулася окупація», – сказав Гримчак.
За його оцінкою, такий варіант розвитку подій можливий, оскільки у Білорусі зараз немає союзників і підтримки в світі. «У свій час вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати», – підкреслив Гримчак.