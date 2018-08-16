Там "навіть не помітять" окупації: у МінТОТ назвали нову можливу жертву Росії

Юрій Гримчак вважає, що населення сусідньої Білорусі може навіть не помітити, як відбулася окупація.

Російська армія найближчим часом не буде здійснювати новий наступ на Україну, однак може вторгнутися до Білорусі.

Таке припущення висловив в інтерв'ю виданню «Апостроф» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Чиновник вважає, що населення Білорусі може навіть не помітити, як відбулася окупація.

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«Населення Білорусі – близько 10 мільйонів чоловік. Останні 20 років ці люди живуть в Радянському Союзі з усіма його плюсами і мінусами. Плюси: не так часто розстрілюють опозиціонерів, як у 1937 році, і ситуація більш-менш стабільна. Президент цієї країни, як іноді здається, знає рідну білоруську мову, але не хоче нею користуватися. Серед громадян білоруським володіють близько 4%. Крім того, коли на початку року були навчання, я дивився на ставлення військовослужбовців з Росії до місцевого населення. Воно мене не здивувало. Але здивувало те, як на це реагують місцеві жителі. У нас, як я собі уявляю, могли спалити техніку, бо хлопці гарячі. У нас є досвід, а у них немає, тому вони навіть не помітять, що у них відбулася окупація», – сказав Гримчак.

За його оцінкою, такий варіант розвитку подій можливий, оскільки у Білорусі зараз немає союзників і підтримки в світі. «У свій час вони зробили ставку на Росію і тепер можуть отримати», – підкреслив Гримчак.