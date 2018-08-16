"Захлинуться власною кров'ю": у МінТОТ прокоментували загрозу нового наступу росіян

Юрій Гримчак зазначив, що за останні роки багато чого змінилося в українській армії, і в оснащенні, і в зброї.

Якщо російська армія почне новий наступ на Україну, то вона «захлинеться власною кров'ю».

Таку думку в інтерв'ю виданню «Апостроф» висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

«Два роки тому я відповідав на питання: що буде, якщо росіяни спробують розпочати наступ? Тоді я сказав, що вони захлинуться нашої і власною кров'ю. Сьогодні мені здається, що в разі наступу вони будуть захлинатися власною кров'ю», – сказав Гримчак.

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Він зазначив, що за останні роки багато чого змінилося в українській армії, і в оснащенні, і в зброї. «Ситуація непорівняна з 2014-м. Тоді вони мали шанс на більш-менш переможну "войнушечку", але зупинилися, бо армія не розбіглася, а почала впиратися і давати відсіч. Для них це було несподіванкою, і вони не ризикнули йти далі. Зараз якщо і буде якась війна, то у мене таке враження, що не у нас», – підкреслив чиновник, уточнивши, що наступною жертвою Росії може стати Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гримчак зазначав, що військові провокації з боку Російської Федерації можуть трапитися в будь-який момент, за винятком кількох наступних днів, адже глава РФ Володимир Путін вирушає на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Ми знаємо кількість бронетехніки, кількість автомобілів, кількість людей у так званих першому і другому армійському корпусах. Знаємо, що вони готуються, проводяться навчання, доукомплектування тощо. Тому в будь-який момент може початися. Це наша реальність. Ми кожен день останні чотири роки живемо в цьому стані», – заявив Гримчак.